Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила в Киеве создание незаконного транзитного трафика иностранцев в европейские страны, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что ректор одного из столичных частных высших учебных заведений оформлял за деньги фиктивные приглашения на обучение для жителей некоторых стран Северной Африки, а также Центральной и Южной Азии. Для этого он, в частности, подделывал документы о якобы получении «абитуриентами» среднего образования по местам их проживания за границей.

По прибытии в Украину иностранцы планировали попасть в европейские страны вне установленных пунктов пропуска.

Организатор схемы задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения более 3-х тысяч долларов за оформление фальшивых приглашений для 12 иностранцев.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали получение фигурантом «аванса».

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным сделкам.