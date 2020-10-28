также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ объяснил, почему важно ответственно относиться к времени 5
Ректор КДАиС сравнил уставы Церквей: УПЦ имеет больше независимости, чем ПЦУ 8
В УПЦ отмечают 30-летие независимости и самостоятельности Церкви – выставка в Киево-Печерской лавре 13
В Церкви презентовали полное собрание архивных документов по истории присоединения Киевской Митрополии к Русской Церкви в 1686 году 31
В Киево-Печерской лавре более 100 участников собрались на конференцию, посвященную историческому пути Православия в Украине 11
Митрополит Онуфрий рассказал о значении 30-летия Грамоты Патриарха Алексия о даровании самостоятельности УПЦ 9
Святогорский митрополит рассказал, как человек сможет достичь рая на земле 9
Владимир Легойда рассказал, какой должна быть миссия Церкви в интернете 9
В Запорожье УПЦ проводит ORTHODAYS - Дни православной культуры 61
Кипрский митрополит заявил, что Константинопольский Патриарх должен созвать Всеправославный Собор по вопросу ПЦУ 12
Кипрский митрополит Никифор назвал главу ПЦУ «антиканоническим предстоятелем» 10
Митрополит УПЦ рассказал, чем страшны последствия греха раскола между Церквями 16
Епископ УПЦ заявил, что решение архиепископа Кипрского Хризостома по ПЦУ принято не в духе соборности, а ради отстаивания личных интересов 13
В Киевской, Винницкой и Одесской областях освящены часовня и новые храмы УПЦ 16
В Луганской области УПЦ помогает пострадавшим от лесных пожаров 15
Киевские духовные школы издали учебник для начинающих изучать Ветхий Завет 12
Митрополит Онуфрий рассказал, как Бог никогда не отвергается от человека 8
В РПЦ заявили, что возможно, прекратят евхаристическое общение с архиепископом Хризостомом, но не с Кипрской Церковью 14

Религиозный лидер должен нести ответственность за свои слова, понимая последствия перед Богом и людьми.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя реакции в мире на неоднозначные заявления Папы Римского относительно однополых союзов.

«Кто-то пытается оправдать Папу, мол, его неправильно поняли (перевели), он хотел сказать совсем не это, жонглируют одними цитатами, игнорируя другие и общий контекст и т. д. Ошарашенные католики пытаются прикрыться официальными документами, которые в отношении однополых пар ничего позитивного не говорят, уверяя при этом, что слова Папы Франциска — это лишь его частное мнение, что для католиков довольно непривычно (и в самом деле, как частное мнение понтифика может отличаться от вероучения Римско-Католической Церкви?)», - отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, что последствиями слов Папы и его авторитета в католическом мире стали сообщения из Венесуэлы, где президент предложил узаконить однополые «браки», мотивируя это решение именно словами Папы Франциска.

«В наше бурное время цифровых технологий многие организации, в том числе и религиозные, пытаются быть «в тренде». А тренды диктуются законами рынка. Но цели рынка и цели религиозных организаций зачастую прямо противоположны. Таким образом, нанимая «эффективных пиар-менеджеров», любой религиозный лидер должен понимать, чем он рискует. А рискует он самым главным — потерей себя. Любой пиар строится на сиюминутной шумихе, скандале, сенсации любой ценой. Для светской знаменитости важно, чтобы о ней говорили, не важно, хорошее ли, плохое ли — но чтобы непременно говорили. Таков закон жанра. Но проповедь Христа построена совсем на иных ценностях», - напомнил управделами УПЦ.

Он призвал всех быть внимательными к словам и их возможным последствиям.

«Сейчас, когда любое наше неосторожное слово может в секунду разлететься по всему миру, нужно быть особенно внимательным к тому, что говоришь, поскольку ради минутной славы можно принести вред очень многим людям. И это касается не только Глав Церквей, это касается всех нас. Вспомним слова нашего Спасителя: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36–37)», - заключил владыка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги