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В 76-ю годовщину изгнания из Украины нацистских захватчиков президент Владимир Зеленский почтил память павших во Второй мировой войне.

«Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков. За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и самым высоким уважением памяти павших есть наша с вами преданность делу сохранения мира», - сказал Зеленский.

От имени президента Украины были установлены венок к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в столице.
ForUm

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