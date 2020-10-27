Оперативники управления стратегических расследований в Сумской области, следователи Главного следственного управления Нацполиции разоблачили факт вымогательства и получения 5000 долларов США неправомерной выгоды проректором университета от местного предпринимателя.

По данным полиции, бизнесмен должен был уплатить обусловленную сумму в обмен на беспрепятственное заключение договора аренды 300 квадратных метров помещений университета. Во вторник, 27 октября, проректора вуза задержали сразу после получения 5000 долларов США неправомерной выгоды.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.