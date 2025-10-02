У Харкові проректор фіктивно зараховував ухилянтів до університету

Служба безпеки України затримала проректора одного з провідних харківських університетів, який організував ухилянтську схему через фіктивне зарахування студентів.

Про це інформує СБУ.

Як зазначається, йдеться про 46-річного проректора та депутата Харківської облради, обраного від забороненої партії "ОПЗЖ". Для реалізації схеми він залучив двох колег з іншого вишу.

Протягом 2024 року вони оформлювали документи для "студентів", вносячи неправдиві дані до ЄДЕБО. На підставі цих довідок чоловікам призовного віку незаконно надавали відстрочку від мобілізації. Жоден із "студентів" фактично не навчався.

Правоохоронці задокументували щонайменше сім епізодів оформлення фіктивного студентства. Одночасно провели 36 обшуків у Харкові, де вилучили документи, чорнові записи та телефони з доказами. У результаті організатора та двох його спільників затримали.

Слідство також встановило, що проректор підтримував контакти з колишніми учасниками "харківської весни" 2014 року, які втекли до РФ, і планував переїзд до Москви, підшукуючи там житло вартістю близько 500 тисяч доларів.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання діяльності ЗСУ у воєнний час за попередньою змовою групи осіб). Їм загрожує до 8 років ув’язнення.