В Киево-Печерской лавре сегодня состоялось открытие выставки: «Украинская Православная Церковь в служении Богу и людям» - к 30-летию дарования Грамоты Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Как сообщает Центр информации УПЦ, организаторы рассказали об историческом пути Церкви в независимой Украине; об истории дарования независимости и о значении Благословенной грамоты, выданной Украинской Православной Церкви.

Выставку открыл управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«27 октября в 1990-м году Украинской Православной Церкви была дана Грамота о том, что с этого момента она является независимой в своем внутреннем управлении с правами широкой автономии. Именно этот документ регламентирует жизнь УПЦ в течение 30-летней истории. Такой статус наша Церковь имеет еще до получения Украиной независимости. 90-е годы - это падение советского режима, когда людям была предоставлена возможность верить и ходить в храмы, открывать монастыри, духовные учебные заведения», - отметил митрополит Антоний.

Также владыка привел данные о численности епархий и общин УПЦ в 90-х годах и в наши дни.

«В 1991 году - 22 епархии и 23 епископа, сегодня - 53 епархии и более 100 епископов. В 90-х годах наша Церковь состояла из 5, 5 тыс общин, а сегодня более 12,5 тыс общин. Священников в то время было около 6 тыс, сегодня - около 13 тыс. Несмотря на сложности, Церковь развивалась и количественно, и качественно», - сообщил управделами УПЦ.

Вместе с тем он отметил, что «дарование грамоты было событием, которое воодушевило верующих людей».

«С другой стороны, те люди, которые видят в Церкви политический институт, всегда будут бороться с Церковью. Церковь всегда гонима. И в этом гонении она развивается.

В течение последних лет, когда власть всеми возможностями ограничивала Церковь, увеличивается количество храмов и верующих. Это означает, что Церковь не прикрывается другими идеями или идеологией. Пока мы проповедуем Христа, Церковь останется Церковью как Телом Христовым, она будет существовать, несмотря на гонения или ограничения. Люди в храм приходят к Богу. Украинской Православной Церкви повезло, потому что у нас такие великие Предстоятели, которые всегда были символом и маяком. Возможности, которые открывает наш статус, и в будущем будут служить УПЦ и украинскому обществу», - подытожил митрополит Антоний.

В свою очередь, глава Синодального отдела «Церковь и культура» игуменья Серафима (Шевчик) подчеркнула, что УПЦ является в семье братских Поместных Православных Церквей авторитетной и признанной.

«На одном из стендов представлены фотографии Блаженнейшего Митрополита Владимира, Вселенского Патриарха Варфоломея Грузинского Патриарха Илии ІІ, Патриарха Московского Алексия ІІ во время братской встречи, на которой Патриархом Варфоломеем было официально провозглашено, что Константинопольская Патриархия признает единую каноническую Православную Церковь в Украине - УПЦ.

Также на фото запечатлен интересный момент: посох - подарок патриарха Варфоломея - митрополит Галльский Эммануил вручает Его Блаженству Митрополиту Онуфрию в 2014 году на площади перед Успенским собором во время Божественной литургии, что еще раз подчеркивает евхаристическое единение всего православного мира с нашей святой Церковью. Теперь этот человек является одним из руководителей того страшного раскола, который сейчас разорвал хитон Христов», - отметила матушка Серафима.

На выставке представлены уникальные экспонаты, собранные для показа впервые.

Среди экспонатов панагии и награды от глав поместных Православных Церквей; панагии, кресты и медали, посвященные юбилейным датам УПЦ; награды, которые на протяжении 30 лет были вручены за заслуги перед Украинской Православной Церковью; редкие издания; сувениры ручной работы; исторические фото. Среди экспонатов - факсимильное издание Пересопницкого Евангелия, на котором Президенты Украины принимают присягу.

Выставка проходит в Церковно-археологическом музее КДАиС, (корпус 63). Выставку можно посетить бесплатно в будние дни с 09.00 до 17.00.

Организаторами выставки выступили: УПЦ, КДАИС, музей «Православная Украина».

Как сообщалось, в этот же день в Киево-Печерской лавре состоялась XII Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы», в которой приняли участие более 100 докладчиков.