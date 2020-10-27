Правительства европейских стран сильно отстают в борьбе с коронавирусом, Европа является эпицентром COVID-19. Об этом заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, передает 112 Украина со ссылкой на ирландскую телерадиокомпанию Raidió Teilifís Éireann.

Отмечается, что европейские страны должны ввести более жесткие ограничения, чтобы уменьшить уровень заражения коронавирусом. По словам Райана, свободное передвижение людей внутри ЕС стоит ограничить, поскольку скорость заражения от этого только растет

Он добавил, что если бы каждый европеец максимально защищал себя от COVID-19, не было бы необходимости в строгом карантине.

По данным ВОЗ на 27 октября, в Европе за все время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 9,5 млн человек. Из них умерли более 269 тыс.