Решение Окружного административного суда Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ Артема Сытника является ангажированным и абсурдным в правовом смысле, сообщает пресс-служба Бюро.

В НАБУ подчеркнули, что настоящая цель решения суда - заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти.

«ОАСК принял решение, которое, с среди прочего, обязывает Кабмин определить отдельного министра и направить его в НАБУ для координации деятельности учреждения, предоставляет указания Совету национальной безопасности и обороны взять под контроль деятельность Национального бюро и содержит еще ряд указаний, в том числе - заместителям директора НАБУ», – говорится в сообщении.

Национальне бюро расценивает решение ОАСК от 26 октября как вмешательство в свою работу и, безусловно, обжалует его. «Фактически, речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топуровня и превратить сам орган в управляемую «карманную» структуру. Следствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти», – подчеркнули в Бюро.

Также отмечается, что освобождение директора НАБУ от должности может происходить исключительно по основаниям, предусмотренным Законом «О Национальном антикоррупционном бюро Украины». «Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций таковы, что уничтожают доверие к судебной власти и справедливому судопроизводству», – сказано в сообщении.

Напомним, 26 октября Окружной административный суд города Киева постановил вычеркнуть из Единого государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська заявил, что Министерство юстиции не может убрать из Единого государственного реестра сведения о Сытнике как о директоре НАБУ.