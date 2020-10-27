Во Всемирной организации здравоохранения призвали отказаться от политизации пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус во время брифинга 26 октября, передает Радио Свобода.

«Когда лидеры действуют быстро и сознательно, вирус можно подавить. Но там, где существовало политическое разделение на национальном уровне; там, где имело место вопиющее неуважение к науке и специалистам в области здравоохранения, распространилась путаница, увеличилось количество случаев заболевания и смертности. Вот почему я неоднократно говорил: прекратите политизацию COVID-19», - подчеркнул глава ВОЗ.

По его словам, сейчас следует делать все возможное для защиты медицинских работников. Лучший способ сделать это - принять все необходимые меры для снижения риска передачи инфекции.

«Никто не хочет больше так называемых «локдаунов». Но если мы хотим избежать их, мы все должны сыграть свою роль. Бороться с пандемией - дело каждого. Мы не можем достичь желаемого восстановления экономики и жить так, как мы жили до пандемии. Мы можем оставлять наших детей в школе, мы можем поддерживать бизнес, мы можем сохранять жизнь и средства к существованию... Но мы все должны идти на компромиссы, компромиссы и жертвы», - заявил Гебреєсус.