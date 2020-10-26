Бог никогда не отворачивается от нас, даже если мы отворачиваемся от Него.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

«Бог есть Любовь, и любовь имеет одно очень красивое свойство – она не замыкается в себе, любовь хочет, чтобы другие творения были причастниками ее», – отметил Блаженнейший, добавив, что люди не сохранили верность Богу и сами своими грехами отвернулись от Него.

Митрополит Онуфрий напомнил, что наши страдания, мучения и болезни – это «придаток греха», и в них виновны мы сами. «Но и скорби и болезни несут с собой милость Божию – они человека толкают к Богу и напоминают ему, что Бог от него не отвернулся», – пояснил Предстоятель.

В качестве примера Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал историю об одном молодом монахе, который страдал от плотской страсти. Однажды этот монах встретил очень красивую девушку, и она так запала ему в душу, что он решил на ней жениться и пошел к ее отцу просить ее руки.

«Отец девушки был языческим жрецом – служителем языческого идола, в котором жил демон, отвечающий на вопросы, – рассказал Предстоятель. – Он пошел в капище, чтобы спросить демона, отдавать ли ему дочку замуж за молодого монаха, который хочет на ней жениться. Демон ответил: пусть он отречется от монашеских обетов. Монах отрекся от обетов. Жрец снова пошел к идолу, а демон говорит, что теперь надо отречься от Крещения. Монах и от Крещения отрекся. Потом идол сказал, что пусть отречется от Бога. Монах в безумии отрекается от Бога. Но и тогда сказал идол жрецу, что нельзя выдавать дочь за него замуж, потому что он отрекся от Бога, но Бог от него не отрекся, Он с ним всегда и помогает ему».

После этих слов, добавил Блаженнейший Онуфрий, монаха словно ледяной водой окатило, он пришел в себя и решил всегда оставаться с Богом. Он покаялся и получил от одного старца епитимью – провести три недели в строгом посте и молитве, и «Бог простил ему его грехи».

Нужно всегда помнить, что Бог никогда от нас не отворачивается, даже если мы отворачиваемся от Него, подчеркнул Предстоятель.

«Не надо Бога заставлять терпеть те обиды, которые составляют наше неблагодарность Богу, наша неверность Богу. Когда мы отворачиваемся, Богу это неприятно, Бог не заслуживает того, чтобы наносить ему такие обиды. Будем верны Богу. Даже если мы согрешим, не надо тянуть и ждать долго, а надо сказать: “Господи, прости, помилуй меня!” И Бог простит. Бог не отворачивается от человека даже тогда, когда мы отворачиваемся от Бога», – подытожил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины.