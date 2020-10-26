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По факту возможного слежения за народным депутатом Украины начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 182 (Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Так, 24 октября 2020 в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит народному депутату, обнаружен подозрительный предмет.

Специалисты взрыво-технической службы обследовали этот предмет и установили, что он не является взрывоопасным. Предварительно, этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Находку направят на экспертное исследование.

Сейчас следователями полиции Киева под процессуальным руководством прокуроров устанавливаются обстоятельства этого события.

По результатам экспертизы относительно обнаруженного предмета будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства.

Напомним, 24 октября председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что обнаружил в своем авто устройство для слежки.
ForUm

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