Рабочие ряда крупных промышленных предприятий Беларуси намерены начать забастовку в связи с призывом находящейся в Литве экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской к общенациональной стачке.

Так, белорусские телеграмм-каналы и СМИ передают о собраниях рабочих на знаковых белорусских предприятиях – «Гродно Азот», Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ), Минский электротехнический завод. По данным телеграмм-каналов, на утро понедельника поступило более 100 сообщений о забастовке, передает Интерфакс.

В частности, белорусский портал tut.by передает, что «рабочие МТЗ идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку». «Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной. МТЗ, кузнечный цех. Рабочие вышли, хлопают и скандируют «Далучайся», - сообщает портал.

Издание «Наша Нива» написало, что «цеха «Аммиак 3» и «Карбамид 4» не приняли смену. Люди приходят в поддержку оставшихся возле новой проходной, но на территории завода ОМОНа нет». «Рабочие начали остановку завода по техпроцессу», - говорится в сообщении.

«Радио Свобода» передало, что «на территорию «Гродно Азот» заехали две большие машины с ОМОНом. «Людей уговаривают начать работу. Над предприятием - красно-бело-красный флаг», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем концерн «Белнефтехим» опроверг информацию, которую распространяют телеграмм-каналы, о забастовке на предприятии «Гродно Азот».

«Сегодня утром группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих «Гродно Азот» на смену. Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения. Завод работает, техпроцессы в штатном режиме. Забастовки нет. Информация в телеграм-каналах не подтверждается», - заявил журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

«Остальные предприятия концерна работают в штатном режиме», - добавил он.

Как сообщалось, в Беларуси 79-й день подряд продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По всей республике проводятся мирные акции протеста, после которых начинаются жесткие задержания с применением спецсредств, в том числе светошумовых гранат и резиновых пуль.

Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. На прошлой неделе политические противники Лукашенко выступили с «ультиматомом Тихановской», в котором содержится призыв к общенациональной стачке в случае отказа белорусского лидера выполнить требования протестующих.