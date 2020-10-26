Предвыборная кампания в целом, ход голосования и в целом процесс выборов соответствовали самым высоким демократическим стандартам, действующему законодательству, заявили в Офисе президента Украины.

«Все политические силы – участники процесса выборов, а также кандидаты имели полный спектр возможностей для донесения своей позиции до избирателей. Отдельные нарушения, зафиксированные правоохранителями, должны быть расследованы и получить справедливый судебный ответ. Никаких вмешательств в избирательный процесс со стороны органов государственной власти и должностных лиц Украины не было. Это, кстати, безусловный приоритет для правового и демократического государства - абсолютно свободное волеизъявление граждан», - заявили на Банковой.

У Зеленского «не сомневаются, что подсчет голосов также будет честным, профессиональным, безупречным и без всякого традиционного искусственного затягивания. Именно так работают демократии.

Украинцы выбрали своих представителей в органы власти местного уровня. Это ключевое достижение на сегодня. Вероятно, в части городов состоятся так называемые вторые туры голосования за городских голов. Центральная власть готова сотрудничать со всеми представителями горизонтали местной власти ради создания и усиления цивилизованных условий жизни по всей Украине.

«Увеличение финансового потенциала и возможностей для представителей местной власти не означает, что любому будет разрешено преобразование своего города, района или общины на персональную вотчину. Закон - один для всех. Ответственность перед государством и обществом - это аксиома для местных органов власти», - говорится в заявлении.

Отдельно в ОП отметили, что ситуация с безопасностью и профессиональная организация избирательной процедуры позволила провести местные выборы в тех общинах на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, где их было возможно вполне безопасно организовать - согласно выводам соответствующих органов.