Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на местных выборах.
Президент пришел на избирательный участок в Оболонском районе Киева с супругой Еленой Зеленской.
Он также принял участие в опросе.
В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Украинцы выбирают депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов.
Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Выборы не проводятся на территории аннексированного Крыма, а также в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
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