В воскресенье, 25 октября, неизвестный взорвал гранату в Киеве у офисного здания по улице Зои Гайдай в Оболонском районе. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Ночью неизвестный бросил предмет, предположительно - граната, который взорвался недалеко от офисного помещения. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома», - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать лиц, причастных к совершению этого преступления. Участковые офицеры полиции проводят поквартирный обход и опрашивают жильцов дома.

Также решается вопрос о правовой квалификации события.