также в разделеМир
Италия вводит новые ограничения 13
Нагорный Карабах: Азербайджан занял новые позиции 15
Советник вице-президента США заразился коронавирусом 15
Умер глава Samsung Ли Гон Хи 70
Сегодня в Беларуси истекает срок народного ультиматума Лукашенко 36
США расширили санкции против России 34
США провели секретные учения в Германии 20
Армения заявила о боях в Карабахе на всех направлениях 28
Эрдоган подтвердил тестирования российских C-400 28
Президент Польши заболел на коронавирус 23
Мировая аудитория соцсетей увеличилась до 4 миллиардов 10
Вся Польша переходит в «красную» зону 130
Британия хочет запретить въезд судимым гражданам ЕС 9
ЕС решил реформировать ВОЗ 72
Трамп объявил о создании вакцины от коронавируса 21
США нанесли авиаудар по Сирии, убив несколько главарей «Аль-Каиды» 36
США перед выборами обвинили российских хакеров в кибератаках 9
Во Франции за сутки коронавирус выявили у 41 тысячи человек 14

В Израиле десятки тысяч человек в очередной раз вышли на улицы против премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как сообщает DW, в частности, люди недовольны решением Нетаньяху о введении жесткого карантина в стране.

Эти ограничения особенно негативно сказались на бизнесе владельцев маленьких магазинов и гастрономических заведений.

По данным полиции, в Тель-Авиве в ходе демонстраций были задержаны шесть человек.

Ранее на заседании кабинета министров Биньямин Нетаньяху потребовал ввести более суровые штрафы за нарушение карантинных мер.

«Если число новых заражений начнет сокращаться, будут введены послабления ограничений. Если число заражений будет увеличиваться, карантинные меры будут ужесточаться», — заявил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги