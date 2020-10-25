В Израиле десятки тысяч человек в очередной раз вышли на улицы против премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как сообщает DW, в частности, люди недовольны решением Нетаньяху о введении жесткого карантина в стране.

Эти ограничения особенно негативно сказались на бизнесе владельцев маленьких магазинов и гастрономических заведений.

По данным полиции, в Тель-Авиве в ходе демонстраций были задержаны шесть человек.

Ранее на заседании кабинета министров Биньямин Нетаньяху потребовал ввести более суровые штрафы за нарушение карантинных мер.

«Если число новых заражений начнет сокращаться, будут введены послабления ограничений. Если число заражений будет увеличиваться, карантинные меры будут ужесточаться», — заявил он.