В регионе проведения операции объединенных сил боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.
Так, стрелковое оружие боевикиодин раз применили вблизи Каменки и дважды — недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
На провокации врага украинская сторона не отвечала.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
Также за прошедшие сутки военнослужащие Вооруженных сил вместе с пожарными ГСЧС ликвидировали очаги пожаров вблизи населенного пункта Лопаскино.
С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений мирных договоренностей не зафиксировано.
Напомним, на Донбассе разминировали уже 35 тысяч гектаров территории.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время