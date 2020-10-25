В регионе проведения операции объединенных сил боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.

Так, стрелковое оружие боевикиодин раз применили вблизи Каменки и дважды — недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

На провокации врага украинская сторона не отвечала.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Также за прошедшие сутки военнослужащие Вооруженных сил вместе с пожарными ГСЧС ликвидировали очаги пожаров вблизи населенного пункта Лопаскино.

С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе разминировали уже 35 тысяч гектаров территории.