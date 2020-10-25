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В воскресенье истекает срок народного ультиматума, который оппозиция выдвинула Лукашенко.

На сайте народного ультиматума выдвинуты такие требования:

  1. Требование Лукашенко заявить о своем уходе;
  2. Требование остановить насилие полностью;
  3. Требование освободить всех политзаключенных.

По условиям ультиматума если до 25 октября эти требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы. А 26 октября начнётся забастовка предприятий, блокировка дорог, игнорирование государственных магазинов.

Граждан призывают на прекратить работу на заводах, стройках, частных фабриках, в больших и малых компаниях.

Сотрудников МВД и других силовых структур зовут проигнорировать приказы сверху.

Также программистов и инженеров мобилизируют не заниматься своей работой, а управленцев компаний согласовать сотни отгулов.

Студентов и учеников призывают посещать учебные заведения, но не учиться там, а выражать протест.

«Все специалисты не будут выполнять свои обязанности, поскольку бывший президент не выполняет свои», — говорится в ультиматуме.

Telegram-канал Hexta сообщает, что в воскресенье в центре городов страны пройдет марш по центральным улицам.

Напомним, на понедельник, 26 октября, в Беларуси планируют всенародную забастовку, если диктатор Александр Лукашенко откажется выполнять требования протестующих.
ForUm

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