В воскресенье истекает срок народного ультиматума, который оппозиция выдвинула Лукашенко.
На сайте народного ультиматума выдвинуты такие требования:
- Требование Лукашенко заявить о своем уходе;
- Требование остановить насилие полностью;
- Требование освободить всех политзаключенных.
По условиям ультиматума если до 25 октября эти требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы. А 26 октября начнётся забастовка предприятий, блокировка дорог, игнорирование государственных магазинов.
Граждан призывают на прекратить работу на заводах, стройках, частных фабриках, в больших и малых компаниях.
Сотрудников МВД и других силовых структур зовут проигнорировать приказы сверху.
Также программистов и инженеров мобилизируют не заниматься своей работой, а управленцев компаний согласовать сотни отгулов.
Студентов и учеников призывают посещать учебные заведения, но не учиться там, а выражать протест.
«Все специалисты не будут выполнять свои обязанности, поскольку бывший президент не выполняет свои», — говорится в ультиматуме.
Telegram-канал Hexta сообщает, что в воскресенье в центре городов страны пройдет марш по центральным улицам.
Напомним, на понедельник, 26 октября, в Беларуси планируют всенародную забастовку, если диктатор Александр Лукашенко откажется выполнять требования протестующих.
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