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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила гарантии для тех, кто поддержит народную забастовку в Беларуси, передает Укринформ.

Она призвала людей не выходить на работу и учебу с 26 октября.

«Я поддержу каждого беларуса, который присоединится к общенациональной забастовке. Каждого – это значит, что ответственность рабочие разделят со студентами, предпринимателями, соседями по району, водителями, учеными, пенсионерами», - заявила лидер оппозиции.

Тихановская обещает всем бастующим поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы.

В случае, если Тихановская придет к власти, она обещает в частности аннулировать все штрафы за неуплату коммунальных платежей; аннулировать судимости и административные штрафы; восстановить на службе потерявших работу; а также получить финансовые амнистии для тех, кто удерживался на работе выплатами по контрактам.

Ранее Тихановская потребовала от Александра Лукашенко уйти с должности и прекратить насилие на улицах.
ForUm

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