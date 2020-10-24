Администрация США включила в санкционный список российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики за разработку и распространение вирусного программного обеспечения Triton. Об этом сообщило министерство финансов США.

«Российское правительство продолжает заниматься опасной киберактивнистю, направленной против США и наших союзников. Администрация США продолжает жестко защищать критически важную инфраструктуру страны от тех, кто пытается ее нарушить», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя введение санкций.

Программа Triton, известная также под названиями TRISIS и HatMan, разработана специально для поражения систем промышленной безопасности, отвечающих за безопасную аварийную остановку производственных процессов на объектах критически важной инфраструктуры.

Напомним, ЕС ввел санкции против руководителя ГРУ РФ за хакерскую атаку на Бундестаг.