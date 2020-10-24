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В городе Волочиск Хмельницкой области произошла дорожная авария, жертвами которой стали два подростка. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 24 октября.

Авария произошла накануне вечером на улице Независимости. Столкнулись автомобили Honda CR-V и ВАЗ 2101, в последнем находились подростки.

"К месту происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью гидравлических ножниц они деблокировали двух пассажиров 15 и 14 лет автомобиля ВАЗ, после чего передали их в кареты скорой", – говорится в сообщении.

Водителя и двух пассажиров автомобиля ВАЗ госпитализировали в Волочискую центральную районную больницу. Подростки скончались в больнице.
ForUm

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