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Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский на своей странице в Twitter утром в субботу, 24 октября.

"Вчера президенту Анджею Дуде сделали тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", – написал он.

Как известно, в октябре Дуда находился с двухдневным визитом в Украине. Он встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве и Одессе.

Также сообщалось Польша бьет рекорды по суточному приросту инфицированных коронавирусом. В четверг был зафиксирован очередной максимум – 12 107 новых случаев заражения.
ForUm

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