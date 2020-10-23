Президент Украины Владимир Зеленский обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором поставил задачу усилить поддержку людей с инвалидностью в условиях пандемии коронавируса. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

«Одним из наиболее уязвимых слоев населения Украины, которая страдает от пандемии COVID-19, являются люди с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью. Они уже имеют существенный уровень потери здоровья, и для них пандемия означает увеличение риска для жизни и появление еще больших осложнений», - отмечается в письме Зеленского к главе правительства.

Президент подчеркнул, что у указанной категории граждан еще до пандемии были проблемы с доступом к медицинской помощи, а коронавирус еще больше актуализировал этот вопрос.

«Прошу вас, уважаемый Денис Анатольевич, принять меры по усилению поддержки людей с инвалидностью в период пандемии и минимизации ее последствий для них», - говорится в письме.