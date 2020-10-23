Каждый найдет в письмах святого Амвросия Оптинского духовные советы и ответы на волнующие вопросы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Живое слово святого подвижника, наставления и отеческие советы помещены в многочисленных письмах к мирянам и монашествующим. Количество ответов и их диапазон поражает – от бытовых и мелких до высокодуховных. Святой мог смиренно опускаться до уровня вопрошаемого, помогая решать незамысловатые, суетные задачи, и кротко поднимался в своих суждениях (при необходимости) до непостижимых для человеческого разумения высот. Простота сочеталась в нем с глубокими знаниями догматов Церкви, святоотеческих трудов. Каждому он давал необходимое: простые истины – простым людям, высокоумные беседы – с жаждущими таковых», - отметил митрополит Антоний.

Он поделился тремя духовными поучениями преподобного, исполняя которые христианин учится подражать Богу.

«Человек обязан быть сострадательным и милосердным со всеми, не разделяя людей на достойных и недостойных. Ему также следует быть снисходительным к недостаткам и грехам других, прощать, не держать обид, что бы ни случилось. Строгий спрос у христианина должен быть в первую очередь с самого себя», - подчеркнул владыка.

Второй спасительной заповедью преподобный Амвросий называет слова апостола Петра: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: ‟будьте святы, потому что Я свят”» (1 Пет. 1:14–16).

«Здесь святой делает акцент на том, что человеку нужно хранить целомудрие и чистоту не только в отношении блудной страсти, но также и в отношении других страстей, «потому что и зависть, и ненависть, и злопамятство также составляют нечистоту души», - объяснил митрополит Антоний.

Третья евангельская заповедь призывает быть смиренными.

«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48) В третью заповедь старец Амвросий вложил ключ к спасению. Заповедь о смирении. Спасение недостижимо без смирения. Совершенство – венец смирения», - отметил архиерей.

По его мнению, всем стремящимся подражать Богу стоит прислушаться к мудрым советам преподобного Амвросия Оптинского, как примеру духовной высоты.