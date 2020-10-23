Решение апелляционного суда Милана по делу бойца Нацгвардии Виталия Маркива может быть принято в начале ноября. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время видеовключения из Италии на Киевском форуме 23 октября, передает Радио Свобода.

Министр напомнил, что 23 октября в суде выступает сторона защиты. Сейчас выступил защитник Маркива от Украины, впоследствии будет выступать его личный адвокат.

«Мы сегодня представили целую кучу доказательств, сформировали цели системные, разложенные по фактам группы доказательств, подтверждающих абсурдность обвинения, которое было выдвинуто против Виталия. Мы очень рассчитываем на справедливое правосудие и рассчитываем, что решение, которое будет объявлено, видимо, не сегодня, а в начале ноября, будет в пользу Виталия и очередной гибридный удар по Украине не произойдет», - заявил Аваков.

По его словам, эта ситуация является элементом гибридной войны, и то, что было инспирировано в 2015 году российскими пропагандистами и подхвачено «кое-кем во Франции и Италии», вылилось в процесс против украинского солдата.

Аваков отметил, что за последний год ситуация в итальянских средствах информации изменилась.

«Вышел документальный фильм о ситуации с делом Маркива, который был сделан итальянскими журналистами на основе выводов итальянских экспертов, и это очень сильно поколебало обстановку вокруг этого дела здесь, в Италии. И мы видим внимание итальянской прессы, в том числе здесь сегодня - несколько ведущих изданий, которые были и на прошлом заседании. Думаю, то, что мы делаем и что доказываем свою позицию, - это очень важно и значимо», - отметил Аваков и добавил, что Украина «своего солдата не покинет в любом случае».

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелли 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля 2019 суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

30-летний старший сержант отбывает наказание в тюрьме близ Милана.

В ноябре 2019 года сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд.