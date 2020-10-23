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В день проведения местных выборов 25 октября 2020 в Государственном бюро расследований будет работать телефонная «горячая линия» для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственным ГБР. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

Государственное бюро расследований будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях, совершенных:

 - высокими должностными лицами (народные депутаты, члены ЦИК)

 - правоохранителями и военнослужащими;

 - судьями.

В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63
ForUm

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