В день проведения местных выборов 25 октября 2020 в Государственном бюро расследований будет работать телефонная «горячая линия» для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственным ГБР. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

Государственное бюро расследований будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях, совершенных:

- высокими должностными лицами (народные депутаты, члены ЦИК)

- правоохранителями и военнослужащими;

- судьями.

В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63