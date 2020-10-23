также в разделеОбщество
23 октября. Картина дня 10
СБУ просит сообщать ей о нарушениях на выборах 5
Резников: Украина ожидает возвращения первых десяти человек из списка на обмен 12
Prozorro опровергает попытку рейдерского захвата 8
Катастрофа АН-26 под Чугуевом: Начальника ХНУВС им. Кожедуба отстранили 12
На выходных в Украине будет тепло и сухо 6
Пограничники задержали украинца с печатной продукцией «ЛНР» 6
Дело Маркива: Решение по апелляции может быть в начале ноября 16
В день выборов в ГБР будет работать телефонная «горячая линия» 10
СБУ задержала членов организации псевдоактивистов-рейдеров, которую финансировали нардепы 16
Рейдеры пытались завладеть частью Prozorro 11
Турция может профинансировать достройку второй «Мрии» 12
Украинец пытался вывезти за границу детали к военным дозиметрам 10
Минздрав: Тернополь уже через неделю может выйти из «красной» зоны 9
Отец военного, брошенного умирать под Зайцево, подал иск против Зеленского 35
Украина и Китай планируют создать лабораторию космической науки 44
В украинских школах предлагают запретить смартфоны 28
Суд отказался отменить опрос Зеленского 31

Средняя месячная температура в ноябре предполагается 1-8 ° тепла (в горах 0-3 ° тепла), что в западных областях близко к средним многолетним значениям, на остальной территории – на 1-1,5 ° выше средних многолетних значений, сообщает Гидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается в восточных и Сумской областях несколько меньше нормы – 28-32 мм, на остальной территории в пределах средних многолетних значений – 37-65 мм, в горах до 110 мм.

В ноябре в большинстве областей осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через + 5 ° в сторону понижения, местами на юге Одесской области и Крыма - в декабре, в горных районах, на востоке и северо-востоке страны - в конце октября.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-61 мм, в Карпатах и ​​на Закарпатье до 62-142 мм.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги