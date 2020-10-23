Средняя месячная температура в ноябре предполагается 1-8 ° тепла (в горах 0-3 ° тепла), что в западных областях близко к средним многолетним значениям, на остальной территории – на 1-1,5 ° выше средних многолетних значений, сообщает Гидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается в восточных и Сумской областях несколько меньше нормы – 28-32 мм, на остальной территории в пределах средних многолетних значений – 37-65 мм, в горах до 110 мм.

В ноябре в большинстве областей осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через + 5 ° в сторону понижения, местами на юге Одесской области и Крыма - в декабре, в горных районах, на востоке и северо-востоке страны - в конце октября.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-61 мм, в Карпатах и ​​на Закарпатье до 62-142 мм.