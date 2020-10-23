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С субботы, 24 октября, в Польше вводятся новые ограничения в связи с острой фазой пандемии коронавируса.

Об этом сообщили глава польского правительства Матеуш Моравецкий и глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передает Укринформ.

«С субботы вся Польша становится красной зоной», - заявил Моравецкий.

Он проинформировал, что ученики школ, начиная с 4-го класса, переходят на дистанционное обучение. Дети до 16 лет с 8 до 16 часов дня смогут выходить из дома только под присмотром родителей.

Рестораны и пабы не смогут принимать клиентов, но смогут организовывать кейтеринг. Такие ограничения продлятся две недели, а дальше будет решаться вопрос оставить ли ограничения и в дальнейшем, или можно их отменить.

Временно перестанут также работать санатории.

По всей Польше собрания людей будут разрешаться максимум до пяти человек.

Глава польского правительства призвал пенсионеров старше 70 лет оставаться дома, чтобы не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье. Для помощи старшим лицам будет создан так называемый корпус поддержки пенсионеров, к работе в котором привлечены, в частности, армейские подразделения.

Глава Минздрава Польши Недзельский выразил мнение, что следующая неделя будет в стране «критической», поскольку станет ясно: пандемия и дальше будет находиться в острой фазе или тенденция роста инфицирования COVID-19 задержится. По его словам, в случае сохранения нынешней негативной тенденции, количество инфицированных может вырасти до 20-25 тыс. в сутки.
ForUm

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