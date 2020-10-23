Служба безопасности Украины предотвратила незаконное перемещение через таможенную границу товаров военного назначения, подлежащих обязательному государственному экспертному контролю, сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники и следователи СБУ установили, что житель одного из райцентров Черновицкой области пытался переправить в одной из стран ЕС 55 комплектующих для приборов измерения ионизирующего излучения. Это оборудование, по выводам экспертов, может использоваться для создания оружия, а также военной и специальной техники.
Мужчина перевозил детали на собственном автомобиле в режиме «зеленого коридора» с сокрытием от таможенного контроля. Правоохранители задержали транспортное средство с товаром на пункте пропуска «Порубное-Сирет» Буковинской таможни.
Следователями Управления СБ Украины в Черновицкой области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время