Служба безопасности Украины предотвратила незаконное перемещение через таможенную границу товаров военного назначения, подлежащих обязательному государственному экспертному контролю, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что житель одного из райцентров Черновицкой области пытался переправить в одной из стран ЕС 55 комплектующих для приборов измерения ионизирующего излучения. Это оборудование, по выводам экспертов, может использоваться для создания оружия, а также военной и специальной техники.

Мужчина перевозил детали на собственном автомобиле в режиме «зеленого коридора» с сокрытием от таможенного контроля. Правоохранители задержали транспортное средство с товаром на пункте пропуска «Порубное-Сирет» Буковинской таможни.

Следователями Управления СБ Украины в Черновицкой области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.