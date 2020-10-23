На выходных, 24-25 октября, в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, лишь в субботу на севере и на Харьковщине есть вероятность небольших дождей. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный.

Температура воздуха в субботу в течение дня + 12 + 18 градусов, немного ниже, + 11 + 14 градусов будет в Сумской области. На юге – ясно, теплее + 16 + 22 градусов.

Синоптик также сообщила, что в воскресенье воздух посвежеет, столбики термометров «съедут вниз» на 2-4 градуса.

«В Киеве завтра будет облачно, даже иногда немного с дождем, а вот в воскресенье ожидается прекрасная погода - сухо, с красивыми утренними туманами, днем ​​с солнышком. Температура воздуха в субботу 16 градусов, в воскресенье около +14 градусов», – отметила Диденко.

Также, по словам синоптика, начало следующей недели обещает быть в Украине сухим.