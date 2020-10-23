В недострое на ул. Олеся Гончара, 17-23 днями начнется масштабный демонтаж последних этажей до разрешенной предельной отметки высотности. Об этом сообщил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«Наконец двенадцатилетняя история с недостроем на улице Гончара доходит к логическому завершению! Вместе с активистами и неравнодушным гражданам власть подписала меморандум с новыми владельцами здания о демонтаже последних этажей до разрешенной предельной отметки высотности», - рассказал Мондриевский.

По его словам, разрешение на нарушение благоустройства уже получено, и в ближайшее время жителям соседних домов придется набраться терпения и дождаться конца демонтажа.

«Любое строительство должно проходить в соответствии с нормами и правилами. Особенно это касается центральной исторической зоны и буферной зоны Национального заповедника «Софии Киевской», который находится под постоянным наблюдением ЮНЕСКО. Это позиция города и лично мэра Виталия Кличко», - отметил Мондриевский.

Он добавил, что такого результата удалось достичь только благодаря слаженной непрерывной работе активистов Марины Соловьевой, Ирины Никифоровой, директора Национального заповедника «Софии Киевской» Нелли Куковальской и при полном содействии городских властей.