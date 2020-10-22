Спад промышленного производства в Украине в сентябре 2020 года в годовом выражении – к сентябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 4,4% после падения на 5,3% в августе.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре в годовом выражении упало на 5,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в сентябре сократилось на 1,1% без учета корректировки на эффект календарных дней и выросло на 4,5% - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в сентябре этого года падение производства по сравнению с сентябрем 2019 года составило 2,9%, в перерабатывающей промышленности – 5,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 0,2%.

В разрезе основных промышленных групп: годовое падение производства по товарам промежуточного потребления составило 1,4%, по инвестиционным товарам – 19,5%, по потребительским товарам краткосрочного использования – 5,8%, по энергии – 1,3%.

По потребительским товарам длительного использования наблюдался рост производства в 4,5%.