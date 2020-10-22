Василий Горбаль может использовать статус члена Совета Нацбанка для прикрытия схем по выводу денег в Укргазбанке, в котором экс-регионалу до сих пор принадлежит 34. тысячи акций. Об этом говорится в статье 24 канала.

«Назначение фактически в руководство Нацбанка вызывает серьезное беспокойство. Государственный интерес в этом кадровом решении не просматривается. Зато просматривается интерес лично Горбаля. Он может использовать регулятор как трамплин для возвращения в большую политику, а заодно как ширму для прикрытия сомнительных схем в нечужом для него банке», — говорится в материале.

Горбаль единолично владел Укргазбанком вплоть до национализации в 2009 году. Финучреждение неоднократно фигурировало в расследованиях топ-коррупции. Издание допускает: схемы по выводу денег могли сохраниться в банке до сих пор. Так, глава Укргазбанка Кирилл Шевченко вывел 200 млн гривен в качестве агентского вознаграждения за привлечение депозитов госкомпаний. «Деньги отправлялись на сеть ФОПов, открытых на родственников и близких к членам правления госбанка людей. Мои источники в НАБУ утверждают, что одним из таких ФОПов была жена Кирилла Шевченко, у которой даже состоялся по этому поводу обыск», — пишет 112.ua со ссылкой на telegram-канал Александра Дубинского.

Кроме того, десятки миллионов ежегодно «уходят» из банка частным юрфирмам за якобы юридические услуги. Хотя в банке есть собственная юридическая служба. «Не эти ли схемы Горбаль собирается прикрывать в Совете НБУ?», — допускает издание.

Укргазбанк не единственный бизнес Горбаля, спасать который пришлось государству за деньги налогоплательщиков. С момента национализации на докапитализацию разворованного финучреждения из бюджета было направлено больше 7 млрд грн. Горбаль также был владельцем скандального треста «Киевгорстрой-1 им. Загороднего», который застраивал Воздвиженку на заемные деньги Укргазбанка. Горбаль перекидывал деньги с одного своего бизнеса на другой, а после финансового кризиса 2008 года вышел из акционеров треста, который не смог обслуживать займы. В результате судебных разбирательств уже государственный Укргазбанк стал совладельцем проблемного треста. «Госбанку за 70 млн грн достались около 10,75% акций проблемного застройщика, главным активом которого остается незаселенный квартал-призрак в центре Киева», — говорится в материале.

Напомним, 16 сентября 2020 года Верховная Рада проголосовала за назначение Василий Горбаля членом Совета НБУ. Это уже третья его каденция в этом органе, предыдущие две были в 2003-2005 и 2007-2014 годах. Горбаль был народным депутатом от Партии регионов и главой Львовской ОГА. Входил в ближайший круг Януковича. После бегства экс-президента в Ростов политическая карьера Горбаля приостановилась.