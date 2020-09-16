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Верховная Рада назначила экономиста-международника Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка Украины.

Принятие соответствующего постановления (№ 4077) поддержали 249 народных депутатов, передает Укринформ.

В соответствии со статьей 10 закона «О Национальном банке Украины» срок полномочий членов Совета Национального банка составляет семь лет, кроме председателя Нацбанка, который входит в состав Совета НБУ на срок осуществления им полномочий по должности.

Срок полномочий Веры Рычаковской, которая была назначена на должность члена Совета НБУ в 2016 году, закончился 7 июля 2020 года.

Учитывая это, парламент внес изменения в состав Совета НБУ и назначил членом Совета Национального банка Горбаля Василия Михайловича.

Горбаль является экономистом-международником, кандидатом юридических наук, был народным депутатом Украины трех созывов. Работал начальником отделов и председателем правления нескольких банков. Последним рабочим местом Горбаля была корпорация «УкрИннМаш». Вместе с тем он дважды был членом Совета Нацбанка.

Напомним, 9 сентября Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал назначение экономиста-международника Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка. За кандидатуру Горбаля проголосовали 24 члена комитета.
ForUm

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