Во время живого общения люди получают друг от друга уникальную составляющую — энергию человечности.

Фото: епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в видео, опубликованном на его Youtube-канале «Мысли вслух».

«Единственная настоящая роскошь нашего земного бытия — это роскошь живого общения. В чём же состоит его настоящая сила? "Заговори со мной, чтобы я тебя увидел", — сейчас эти крылатые слова Сократа взяли на вооружение учёные из самых разнообразных отраслей. И все они в один голос убеждают: "Человеку для того, чтобы стать полноценным, нужен другой человек"», — отметил архиерей.

По словам владыки Виктора, во-первых, общаясь с другим человеком, мы снимаем с души маску и проявляем своё внутреннее естество. А во-вторых, именно во время живого общения люди получают друг от друга уникальную составляющую — энергию человечности, дефицит которой может быть для человека фатальным.

«Именно об этом рассказывают нам истории т.н. феральных детей, которые, подобно Маугли, оказались в полной изоляции от людей и росли среди животных. Красивая сказка Р. Киплинга о мальчике, воспитанного волками, сегодня бы не выдержала никакой критики, поскольку настоящий Маугли никогда бы не сумел стать полноценным человеком», — сказал епископ.

Ведь даже попав со временем к людям, такие дети не в состоянии полноценно разговаривать, они ограничивают свой словарный запас несколькими десятками примитивных слов. «Когда-то ими был утрачен драгоценный период общения, во время которого ребёнок, как губка, впитывает в себя от родителей вместе со словами целостную картину мира, а ещё — учится мыслить как человек», — отметил владыка Виктор.

Он обратил внимание на само слово «общение». «Общаясь, мы ищем и находим общее для каждого из нас, — отметил архиерей. — Это не пол, не цвет кожи, не политические и или какие-либо другие взгляды, это то, что изначально заложено в каждого человека его Творцом — образ и подобие Божие. Раскрыть его в себе мы можем, лишь глядя в глаза друг другу и вместе вступая в общение с Богом. Это невозможно сделать просто мысленно или через экран монитора».

«Когда-то два тысячелетия назад именно для того, чтобы перевести виртуальное общение в режим реального времени, Бог сошёл на землю, воплотился и прожил среди людей, постоянно общаясь с ними. А для того, чтобы предоставить такую возможность всем следующим поколениям, Христос установил таинство Богообщения через Причастие Своих Тела и Крови», — продолжил епископ.

Однако, по мнению владыки Виктора, полноценный человек, который умеет мыслить и переживать глубокие чувства, анализировать и выбирать, который ценит Богом данную свободу и Его образ в себе, «в современном технологическом мире оказывается не очень нужным». «Потому что им сложно манипулировать. Его невозможно просто использовать. Конечно, его можно изолировать, оправдывая это заботой о его же безопасности. Но не станет ли карантинная изоляция в условиях эпидемии генеральной репетицией другого сценария, в результате которого человек, утратив возможность общаться, постепенно деградирует и станет полностью управляемой марионеткой?» — сказал владыка Виктор.

«Будем искать ответы на эти и другие вопросы, вдумываясь в их глубину, важность и актуальность, — призвал архиерей. — А для этого будем крепче сжимать в ладонях руку Воскресшего Христа, то есть будем чаще общаться с Ним через молитву, страницы Евангелия, причастие Его Пречистых Тела и Крови. И будем при этом помнить слова нашего Спасителя: "Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них" (Мф. 18:20)».