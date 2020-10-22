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Служба безопасности Украины мгновенно отреагировала на попытку захвата власти на местном уровне путем проведения незаконного референдума, который должен был состояться накануне местных выборов в Украине, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области 21.09.2020 подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины. Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должна объединить еще семь соседних сел. Путем  проведения «референдума» депутаты планировали придать своему решению статус легитимного.

22 октября в рамках начатого следователями Управления СБУ в Харьковской области уголовного производства на момент начала работы комиссий по проведению местного референдума начались неотложные следственные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, а также изъятие вещественных доказательств.

Служба безопасности Украины предупреждает о недопустимости действий, предусмотренных ст. 110 Уголовного кодекса Украины, которые могут привести к нарушению целостности и суверенитета государства.
ForUm

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