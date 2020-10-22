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Вера – ценнейший дар Божий и такое богатство, ценнее которого не придумать .

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

«Бог каждого обогащает, но не каждый это замечает, не каждый умеет ценить, благодарить и радоваться дарам Божьим. Люди часто ценят то, что и богатством не стоит и считать. Стоит чуть-чуть подумать, к чему ведут соплеменников жажда удовольствий, готовность бессовестно жить за счет родителей, когда уже надо им помогать. Перечень таких способностей умеющих жить растянется. Это знают все. Современные умельцы жить не считают даром Божьим здоровье, возможность получить образование и многое другое. Они во всем видят свое право иметь», - напомнил митрополит Антоний.

Он объяснил, что Господь всегда дает человеку полезное, то, что в будущем может стать духовным обретением.

 

«Вера – ценнейший дар Божий и такое богатство, ценнее которого не придумать. И потому, когда мы слышим или читаем слова апостола Павла о, обогатящем нас Господе, подумаем о том, что мы недостаточно благодарны и не всегда умеем щедро делиться тем, что Бог дает, не думаем о том, что данное Им должно в других отражать благодарность. А благодарность, как считал Сергей Аверинцев, это сердцевина счастья», - сказал владыка.

По его мнению, важно быть благодарным и всецело довериться Богу.

«Мы редко видим благодарных людей и потому не уверены в счастье тех, кто радостно получает от Бога все и охотно делится этим. Наше неведение этого незаметного счастья от маловерия, от погруженности в свои заботы, от неумения по-настоящему доверять Богу все, забывая о себе. Теперь это кажется слишком далеким от реальности, но так еще живут некоторые. Хотя их можно и не заметить. Но верен Бог и обогащает всех, ожидая покаяния с отрезвлением», - заключил владыка.
ForUm

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