также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал, почему молитва – это язык любви 5
В УПЦ объяснили, как реагировать на заявление Папы Римского о признании однополых браков 8
Предстоятель УПЦ отпел погибшего наместника Хрещатицкого монастыря 16
Епископ УПЦ рассказал, в чем ценность живого общения 7
Управделами УПЦ рассказал, какое главное богатство дарит человеку Бог 8
Верующие УПЦ считают, что Зеленский совершил ошибку, встретившись с Варфоломеем 4
На Черниговщине духовенство и верующие УПЦ поддержали Всеукраинскую акцию «Посади дерево» 38
На Буковине найдено тело погибшего настоятеля Хрещатицкого монастыря 23
В Чернигове УПЦ ежедневно будет проводить крестный ход с чтимыми святынями против пандемии 40
Филарет заявил, что у ПЦУ нет будущего 18
На Луганщине возобновили еженедельные молебны против коронавируса 9
На Буковине неизвестные совершили попытку ограбить храм УПЦ 8
Об известном итальянском священнике из Киева снят документальный фильм 16
Умер известный миссионер и проповедник протоиерей Димитрий Смирнов 11
Управделами УПЦ рассказал, о том, как христианам следует относиться к выборам 54
В Винницкой области священник УПЦ совершил молебен для воинов, которые отправились в зону ООС 30
УПЦ передала пожертвования на восстановление храма, пострадавшего от взрыва в Бейруте 10
Митрополит Онуфрий обратился к верующим с призывом соблюдать карантинные нормы 9

Каждый человек имеет уникальный шанс стать ещё на земле другом Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

«Верующим во Христа человек становится, когда осознаёт, что жить без Бога он не может. С той самой секунды человек уже не принадлежит себе, а принадлежит всецело Богу. И жизнь уже нельзя рассматривать как только земную. Жизнь во Христе не имеет временных границ и рамок, а плавно и мягко перетекает из земной плоскости в вечность, как река впадает в море», — написал владыка Антоний.

По его словам, верующему нет разницы, где быть со Христом — здесь, на земле, или в каком-то другом измерении. Для него главное — быть с Богом.

 «Сложности и испытания, оцениваемые только с человеческой точки зрения, действительно страшны, ужасны и безнадёжны, — отметил архиерей. — Но те же испытания, пропущенные сквозь призму Божественного света, не пугают и не страшат, а являются частью удивительного пути, которым Христос нас ведёт к Отчему Дому. Идём вместе, а значит, все бушующие вокруг нас страсти и стихии только пугают и кажутся страшными и серьёзными, на самом деле при первом же приближении они вдребезги разбиваются о ступни Его ног».

 Потому, подчеркнул владыка Антоний, не стоит спешить разрывать земные оковы, важно здесь научиться жить с Богом в радости, мире, полном доверии и любви. «Ведь какими будут наши отношения с Ним в этой жизни, такими они запечатлятся и в вечности», - подчеркнул владыка.

Он объяснил, что для того, чтобы стать другом Богу еще на земле нужно «впитать море Божественного света, который даст искру новой жизни».

 «Жизнь с Богом — уже рай, где бы мы ни находились. Он всегда поддержит и даст правильный совет, наполнит радостью и светом, подарит Свою заботу и любовь. А вот чего и правда надо бояться, так это утерять связь с Ним. Ужаснее этого нет ничего на свете», — заключил митрополит Антоний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги