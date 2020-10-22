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В Украине необходимо ввести требование уплаты виновниками дорожно-транспортных происшествий адекватных компенсаций семьям граждан, погибших в результате ДТП.

Как передает УНИАН, об этом сказал заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун во время заседания круглого стола на тему: «Эпидемия травматизма и смертности на дорогах: оценка экономических, медицинских и демографических потерь Украины».

«Хотя принимаются различные меры по улучшению ситуации травматизма в результате ДТП, мы видим, что по основным демографическим характеристикам ситуация постоянная, поэтому можно сделать вывод, что эти меры не дают желаемого эффекта. По моему мнению, надо переходить к экономическим факторам, которые влияли на это», - сказал Гладун.

В частности, он отметил, что виновник ДТП должен выплачивать адекватную компенсацию семье погибшего.

По мнению ученого, такое требование станет экономическим фактором влияния, будет сдерживать водителей на дорогах и улучшит ситуацию на дорогах.

По его словам, в мире есть опыт разработки методик расчета компенсаций, которые учитывают среднестатистическую стоимость жизни. Они действуют практически во всех странах Европейского Союза, где минимальная сумма компенсации составляет более 1 млн евро.


 
ForUm

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