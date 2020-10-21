Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет, что независимость прокуроров в Украине оказалась под угрозой из-за дискриминации в оплате труда. Об этом она сказала во время встречи с представителями Совета Европы, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По ее словам, гарантия независимости прокуроров оказалась под угрозой в связи с дискриминационными положениями по оплате труда прокуроров, указанными в проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2021». Представители Офиса Совета Европы в Украине выразили свою обеспокоенность по этому поводу.

Кроме того, генпрокурор напомнила, что начался конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Главная задача для всех - чтобы он был прозрачным, честным и легитимным.