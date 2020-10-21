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По согласованию с прокурорами Департамента преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора следователи Главного следственного управления СБУ сообщили о подозрении должностному лицу ФСБ РФ, сообщает пресс-служба ОГП.

В ходе досудебного расследования установлено, что в феврале-марте 2014 года чиновник спецслужбы страны-агрессора, находясь на территории Украины, а именно в  Симферополе Автономной Республики Крым, действуя по предварительному сговору с другими представителями ФСБ и Вооруженных сил РФ, совершал действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Таким образом, был реализован заранее разработанный преступный план оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым.

Кроме того, сотрудник ФСБ РФ путем уговоров, подкупа и угроз призвал военнослужащих Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Симферопольского пограничного отряда, дислоцированного на территории АР Крым, совершать действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины. Речь идет о не препятствовании подрывным действиям военных подразделений РФ и переходе на сторону российской пограничной службы.

Ему инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям ; подстрекательстве к совершению государственной измены и ведении агрессивной войны против Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).
ForUm

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