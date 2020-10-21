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Цены на первичном рынке жилья в Украине в третьем квартале 2020 года выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на вторичном рынке – на 10,6%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает «Экономическая правда».

На первичном рынке жилья однокомнатные квартиры подорожали на 9,3%, двухкомнатные - на 5,9%, трехкомнатные - на 8,1%.

На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 11,9%, двухкомнатные - на 11,2%, трехкомнатные - на 8,5%.

В июле-сентябре рост цен на жилье замедлился на первичном рынке и ускорился на вторичном. В частности, на «первичке» цены на жилье выросли на 1,2% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

На «вторичке» в третьем квартале 2020 года по сравнению со вторым цены на жилье выросли на 2,4%.

Отметим, что официальный курс гривни к доллару снизился с 26,71 гривни по состоянию на 1 июля до 28,3 гривни на 30 сентября. Падение составило 6%.
ForUm

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