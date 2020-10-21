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В России умер протоиерей Димитрий Смирнов, председательствовавший в патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи, защите материнства и детства.

Об этом сообщил спикер синодального отделения по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский, передает УНИАН.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царство небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеймон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по отцу Димитрию», - написал Рулинский.

Смирнов переболел коронавирусом еще в мае. Вскоре священник ушел в отставку с поста председателя комиссии РПЦ по состоянию здоровья.

29 сентября россиянина госпитализировали в реанимацию. Медики диагностировали у него заболевание головного мозга. При этом, по данным СМИ, в церкви сообщили, что Смирнов проходил плановую реабилитацию после COVID-19.

Димитрий Смирнов неоднократно посрамлялся скандальными заявлениями. Священник называл женщин в гражданском браке «бесплатными проститутками». Кроме того, призвал россиян, которые из-за карантина потеряли работу, «просить милостыню».

А суррогатное материнство Смирнов назвал «худшим из видов проституции, потому что проститутку ты снимаешь на время - ну, 100 долларов (в Москве), а тут на девять месяцев, еще и сумма гораздо больше».
ForUm

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