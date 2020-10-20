также в разделеОбщество
20 октября. Картина дня 10
В Кривом Роге задержали торговцев оружием, связанных с РФ 10
Филарет рассказал, как перенес коронавирус 12
Дело о бронежилетах: ГБР сообщило о подозрению экс-замминистра обороны 12
Верланову сообщили о подозрении в злоупотреблении властью 17
Семьям погибших в катастрофе Ан-26 под Чугуевом выплатили пособие 9
Экс-беркутовцев, которых отдали в рамках обмена, объявили в международной розыск 27
На Донбассе разминировали уже 35 тысяч гектаров территории 11
Минобороны начнет закупку ракетных комплексов «Нептун» уже в этом году 10
СБУ изъяла в Одессе 750 килограммов психотропа, используемого боевиками ИГ 13
СМИ пишут, как нардеп Гео Лерос разгонял фейк 20
Ляшко назвал причину роста числа больных COVID-19 24
В Украине разрабатывают оригинальную вакцину против COVID-19 137
Украина и Иран продолжат переговоры сбитому самолету МАУ в ноябре-декабре 11
На Киевщине сотрудница суда продавала наркотики 12
В Раде заявили о новых случаях коронавируса среди нардепов 11
Минздрав ввел четыре уровня коронавирусной опасности 33
В Украине развернут еще 10 тысяч коек для больных COVID-19 12

На Волыни киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, участники которой воровали средства со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за рубежом, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, преступную схему организовали пятеро жителей другой области. Подпольный call-центр они оборудовали в офисном помещении в центре Луцка и привлекли штат из нескольких десятков операторов. Злоумышленники звонили клиентам и, представляясь сотрудниками финучреждений, выманивали данные о CVV-кодах, номерах банковских счетов, пин-кодах к платежным картам. После получения доступа к клиентским средствам дельцы переводили деньги на подконтрольные им счета.

По оперативным данным, участники группы похищали ежемесячно почти полмиллиона гривен.

Во время обысков в помещении call-центра и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные.

Производство начато по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги