Президент США Дональд Трамп выступил с публичным призывом к назначенному им генпрокурору Уильяму Барру срочно начать расследование против семьи Байден за якобы коррупцию, связанную с фирмой Burisma.

Об этом глава Белого дома заявил во время утреннего интервью телеканалу Fox News во вторник, передает Укринформ.

«Мы должны заставить генерального прокурора действовать. Он должен действовать, действовать быстро. Он должен назначить кого-то (для проведения расследования против Байдена. - Ред.)», - заявил Трамп в контексте дела, где фигурируют якобы переписка между Хантером Байденом с одним из руководителей фирмы Burisma.

При этом Трамп даже не скрывал свои намерения нанести политический ущерб своему конкуренту на выборах Джо Байдену, обвинив его в коррупционных действиях и заявив, что «об этом нужно знать перед выборами».

Американское консервативное издание The New York Post на прошлой неделе обнародовало ряд статей, в которых утверждалось, что получены тексты электронных писем Хантера Байдена с руководством украинской компании Burisma. Аутентичность переписка не подтверждена правоохранительными органами, однако, сам президент Трамп и его кампания активно распространяют эти публикации для того, чтобы обвинить Джо Байдена в коррупционной деятельности.