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Предстоятель Украинской Православной Церкви 19 октября принял участие во встрече Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: president.gov.ua.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, встреча состоялась по приглашению Президента Владимира Зеленского, во время которой он в первую очередь попросил религиозных деятелей помочь в противодействии распространению COVID-19 в Украине.

Владимир Зеленский призвал представителей Церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.

«Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от девяти с половиной тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если у нас будет больше девяти с половиной тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем», – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский поблагодарил религиозных деятелей за участие в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и высказался за их приобщение к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов, в частности взаимного освобождения удерживаемых лиц, доступа Международного комитета Красного Креста к местам содержания на временно оккупированных территориях.

Представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заверили, что максимально принимают и будут принимать меры для соблюдения карантинных рекомендаций, в том числе по социальному дистанцированию для уменьшения рисков распространения коронавируса.

 

 
ForUm

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