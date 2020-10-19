Следователи Государственного бюро расследований задержали следователя Ирпенского отдела полиции в Киевской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, следователь полиции в Киевской области, при осуществлении досудебного расследования уголовного производства по факту кражи, требовал от подозреваемого неправомерную выгоду в сумме 4000 долларов за обращение к следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого и дальнейшее смягчение наказания при судебном рассмотрении дела.

Задокументировано получение следователем первой части неправомерной выгоды в сумме 400 долларов США.

19 октября его задержали во время передачи второй части неправомерной выгоды в сумме 3600 долларов США в порядке ст. 208 УПК Украины.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.