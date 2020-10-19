В результате дорожно-транспортного происшествия вблизи села Зубра Пустомытовского района на автодороге «Киев-Чоп» погибли три человека, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили «ВАЗ-2109», «Опель Астра», «Мазда» и «Ситроен».

От травм, полученных в результате ДТП, на месте происшествия погибли водитель и пассажир «ВАЗ», травмированный пассажир автомобиля «Ситроен» скончался по дороге в больницу. Личные данные участников ДТП уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины.

Решается вопрос правовой квалификации события.