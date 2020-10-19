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В Черновицкой области пропал безвести наместник Иоанно-Богословского Крещатицкого мужского монастыря УПЦ архимандрит Серафим (Дудка).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Нацполиции, архимандрит Серафим (Дудка) не вернулся с рыбной ловли на реке Днестр.

17 октября в полицию обратился родственник настоятеля. Он сообщил, что накануне отец Серафим отправился ловить рыбу на Днестр, но так и не вернулся.

В монастыре рассказали, что нашли лодку, на которой плавал монах.

Спасатели, полиция и добровольцы продолжают поиски пропавшего священника.

Любую известную информацию о местонахождении разыскиваемого просят срочно сообщить по спецлинии «102».
ForUm

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