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В субботу, 17 октября, в поселке Великодолинское (Одесская область) трое неизвестных избили главного редактора местной газеты. Нападение произошло во время съемок репортажа.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Пострадавший получил телесные повреждения и сотрясение мозга. Его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Злоумышленники напали на главного редактора издания "Альтернатива" Романа Варшанидзе, о чем он сам рассказал на своей странице в Facebook. Он подозревает, что нападение могли совершить представители одной из политических партий.

Сведения о нападении правоохранители занесли в Единый реестр досудебных расследований, происшествие квалифицировали как угрозу или насилие в отношении журналиста.

Сейчас полиция устанавливает и разыскивает нападавших. Следствие по делу продолжается.
ForUm

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